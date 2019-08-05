تراجُع سعر البيع بالشيكات لعددٍ من السلع والعُملات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كَشَفَت مُتابعات بعددٍ من الأسواق، عن تراجُع فرق سعر البيع بالشيكات لعددٍ من السلع، وتقارُب (الشيك) مع (الكاش) في بعضها مثل السُّكّر، وَشَمَلَ التّراجُع السُّكّر وبعض مواد البناء والعُملات الأجنبية، حيث انخفض جوال السُّكّر (50 كيلو) بالشيك من (1680) جنيهاً إلى (1600) جنيه، وطن الأسمنت من (10.5) إلى (10) آلاف جنيه.

وَأَكّدَ التاجر بسوق الكلاكلة اللفة عبد الباقي الحاج، تَراجُع سعر جوال السُّكّر بالشيك من (1680) إلى (1600) جنيه، مُقَابِل (1520) جنيهاً بالكاش، وأوضح أنّ سعر الشراء بالشيك بَاتَ أقل من السَّابق بنسبٍ تتراوح بين (10 – 15%) لمُختلف السِّلع مع ثَبَات سعر (الكاش)، ونوّه إلى أنّ تنامي البيع بالشّيكات بسعرٍ أعلى كان نتيجة لظُرُوفٍ مُعَيّنة بالقطاع المصرفي وصُعُوبة الحُصُول على (الكاش) من البنوك، وقال إنّ مُشكلة شُح السُّيولة لم تَنتفِ كلياً، ولكن حَدَثَ فيها قليلٌ من الانفراج، مِمّا دَعَا بعض المصانع لبيع نسبة من المُنتجات بالشيك بنفس سعر الكاش.