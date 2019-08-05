شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت متابعات أن قيادات بقوى الحرية والتغيير بدأت عملية تنقيح واسعة لأكثر من مائة اسم لشغل وظائف الوزراء في الفترة الانتقالية المقبلة، من بينهم أكاديميون يعملون داخل السودان وخارجه.

وقال مصدر مطلع إن قيادات التغيير بدأت استعراض الأسماء والتي تم التداول من قبل حولها بغية الوصول إلى (20) وزيراً بحسب ما ورد في الإعلان الدستوري.

ولم يستبعِد المصدر وجود تباين وتقاطعات في وجهات النظر بسبب استبعاد أو اختيار الشخصيات المنوط بها تولي الوزارات. المادة السابقة مُلثَّم ينفذ جرائم سطو وسرقات ليلية تحت تهديد السلاح بالسامراب المقالة القادمة مناوي: وثيقة الإعلان الدستوري رفضت السلام بشكل قاطع….

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كانت هذه تفاصيل خبر البحث في أكثر من مائة شخصية لإختيار رئيس الوزراء في الفترة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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