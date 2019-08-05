إصابة شخصين جراء انفجار بمستودع الذخيرة الروسي

أدى انفجار بقاعدة عسكرية روسية في سيبيريا إلى نشوب حرائق وإصابة شخصين على الأقل.

وقع الانفجار اليوم الاثنين في مستودع للذخيرة في القاعدة، على بعد 10 كيلومترات من آشينسك، وهي مدينة عسكرية مغلقة في منطقة كراسنويارسك في سيبيريا.

كانت خدمات الطوارئ تنقل السكان من المنطقة. وتقول السلطات المحلية إن السكان لا يواجهون تهديدًا فوريًا، لكنهم طلبوا من الناس البقاء في المنطقة من القاعدة العسكرية.

لم يتم نشر أي معلومات حتى الآن عن نوع الذخيرة المخزنة في القاعدة. وصفت عدة تقارير إعلامية روسية المنشأة بأنها موقع تخزين لقذائف المدفعية.

