إصابة شخصين جراء انفجار بمستودع الذخيرة الروسي

وقع الانفجار اليوم الاثنين في مستودع للذخيرة في القاعدة، على بعد 10 كيلومترات من آشينسك، وهي مدينة عسكرية مغلقة في منطقة كراسنويارسك في سيبيريا.
كانت خدمات الطوارئ تنقل السكان من المنطقة. وتقول السلطات المحلية إن السكان لا يواجهون تهديدًا فوريًا، لكنهم طلبوا من الناس البقاء في المنطقة من القاعدة العسكرية.
لم يتم نشر أي معلومات حتى الآن عن نوع الذخيرة المخزنة في القاعدة. وصفت عدة تقارير إعلامية روسية المنشأة بأنها موقع تخزين لقذائف المدفعية.
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