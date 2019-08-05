القطاعات القيادية تقود بورصة البحرين للتراجع بختام تعاملات الأثنين

هبطت بورصة البحرين خلال تعاملات اليوم الاثنين؛ بضغط القطاعات القيادية يتصدرها البنوك والصناعة، للجلسة الثانية على التوالي.
ومع نهاية التعاملات، تراجع المؤشر العام للسوق البحريني بنحو 0.26 بالمائة، إلى مستوى 1544.65 نقطة، خاسراً 4.01 نقطة.
ونفذ مستثمرو السوق 59 صفقة عبر تداولات إجمالية 3.04 مليون سهم، بإجمالي سيولة قدرها 720.08 ألف دينار.
وتصدر سهم الخليجي التجاري الأسهم متراجعاً بنحو 7.14 بالمائة، وتلاه سهم البحرين الإسلامي 4.1 بالمائة، ثم مصرف السلام البحرين 1.14 بالمائة.
وهبط سهم جي إف إتش 0.82 بالمائة، والبحرين والكويت 0.38 بالمائة، وألمنيوم البحرين 0.23 بالمائة، والأهلي المتحد 0.21 بالمائة.
وسجل قطاع البنوك تراجعاً بنسبة 0.42 بالمائة، والصناعة 0.22 بالمائة، والاستثمار 0.12 بالمائة.
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