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انفجار بوحدة عسكرية روسية في إقليم كراسنويارسك

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أعلنت خدمة المراقبة الموحدة الروسية، اليوم الإثنين، عن وقوع حريق وانفجارات في مستودع ذخائر في منطقة اتشينك التابعة لإقليم كراسنويارسك في سيبريا.

 

وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": وصلت جميع السلطات إلى المكان. ولا أعرف ما إن كان هناك إجلاء للسكان. ولكن المنطق يقول أنه يجب إخلاء المنطقة، هناك قرية تسمى كامينكا بالقرب من مكان الانفجار.

 

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ويتم الآن التحقق من المعلومات الواردة من قبل خدمة الطوارئ.

 

وأوصت سلطات مدينة أتشينسك بعدم توجه السكان نحو الوحدة العسكرية، حيث تسمع الانفجارات.

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