"تريزيجيه" ينعي شهداء انفجار معهد الأورام

نعى محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الإنجليزي شهداء الانفجار الذي وقع أمس الأحد أمام معهد الأوروام. وغرد تريزيجيه عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :" إنا لله وإنا اليه راجعون..خالص العزاء لأسر ضحايا معهد الأورام .ربنا يرحمهم ويشفي المصابين يارب...اللهم احفظ مصر".

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