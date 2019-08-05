ألمانيا: نتوقع أن تصبح جورجيفا مديرة صندوق النقد رغم عمرها

قالت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية يوم الاثنين إن بلادها تتوقع أن تصبح البلغارية كريستالينا جورجيفا مديرة لصندوق النقد الدولي.
واختارت حكومات الاتحاد الأوروبي جورجيفا (65 عاما) كمرشحة الكتلة لرئاسة الصندوق بعد محادثات استمرت أكثر من 12 ساعة يوم الجمعة. وأيدت معظم دول الاتحاد جورجيفا رغم أن ترشحيها سيقود لتغيير قواعد الصندوق التي تشترط أن يكون عمر المدير أقل من 65 عاما عند التعيين.
وذكرت المتحدثة أنها لا تتوقع أن يكون عمر جورجيفا عقبة أمام توليها المنصب
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