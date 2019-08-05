دعا أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ من مسجد نيوزيلندا الذي قتل فيه مسلح عشرات الأشخاص، الدولإلى العمل معا لمنع المهاجمين المنفردين من تنفيذ هجماتهم.
وجاءت تصريحاته فيما تعاني الولايات المتحدة التي تقود حلف الناتو صدمة بعد واقعتي إطلاق النار في مطلع الأسبوع تسببتا في مقتل 29 شخصا وإصابة العشرات في ولايتي تكساس وأوهايو، الأمر الذي أحيا دعوات تشديد القيود على حيازة الأسلحة ومخاوف من عودة ظهور سياسات القومية البيضاء وكراهية الأجانب.
وخلال زيارته لنيوزيلندا التي تستمر يومين، زار ستولتنبرغ مدينة كرايست تشيرش حيث قتل شخص من أنصار تفوق العرق الأبيض 51 من المسلمين في هجومين على مسجدين.
وقال ستولتنبرغ لشبكة تلفزيون نيوزيلندا: "ارتكب مسلحون منفردون هذه الهجمات لكنهم متصلون في ما بينهم، وفي نفس الوقت لأنهم يستخدمون بعضهم بعضا كمصدر إلهام ويستشهدون ببعضهم في المنشورات المختلفة".
وأضاف: "يؤكد هذا أن علينا مكافحة الإرهاب بطرق ووسائل عديدة ومختلفة".
وتابع: "نرى أن كثيرا من الإرهابيين أشخاص منا... يأتون من مجتمعاتنا، لذا فإن الأمر يتعلق كثيرا أيضا بمعالجة الأسباب الجذرية".
كانت هذه تفاصيل خبر أمين عام الناتو: الذئاب المنفردة تلهم بعضها البعض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.