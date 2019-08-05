المبعوث الإثيوبي: الأفارقة قادرون علي حل مشاكلهم

قال المبعوث الإثيوبي للسودان محمد دردير، أن الاتفاق يؤسس لبناء حكم مدني ديمقراطي يحقق المساواة للجميع.

واكد درير: أن الوثيقة الدستورية تؤسس للفترة الانتقالية التي سيكون شغلها الشاغل تحقيق السلام مع الحركات المسلحة.

وأضاف أظهرنا للعالم أجمع أن الأفارقة يستطيعون حل مشاكلهم بحلول أفريقية دون تدخل خارجي.

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وأضاف: "نحن كأفارقة قادرون على حل مشاكلنا بأنفسنا واستقرار السودان يمثل استقرارا للقارة".

وأكد أن الاتحاد الأفريقي هو الضامن للاتفاق في السودان، وأن جامعة الدول العربية داعم مهم لهذه المرحلة، للمشاركة في بناء سودان جديد.

وأعرب درير عن أمله في أن يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، داعيا إلى تكثيف العمل الدبلوماسي بهذا الخصوص.