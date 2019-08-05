تفريغ (330) ألف طن من المشتقات النفطية بميناء بورتسودان

كشفت إدارة ميناء بورتسودان “ميناء الخير”، عن استقبال (11) باخرة من المواد البترولية، وأعلنت عن تفريغ (330) ألف طن متري من الجازولين، والمشتقات النفطية الأخرى.

وقال مدير ميناء الخير عثمان قرشي محمد، حسب السوداني إن الميناء استقبل عدد 3 بواخر من غاز الطبخ بإجمالي (21) ألف طن متري، مشيراً إلى تفريغ (9500) طن متري من وقود الطائرات و(38800) طن متري من البنزين و(44) ألف طن فيرنس ووقود الكهرباء.