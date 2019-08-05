إرتفاع في أسعار الخضروات الورقية

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السودان الوم :
كشفت جولة عن ارتفاع في أسعار الخضروات الورقية، حيث بلغ سعر ربطة الرجلة (90) جنيهاً وربطة الملوخية ( 60) جنيهاً وجوال الشطة الخضراء ارتفع من (500) جنيه إلى (1500) جنيه، وأوضح التاجر حافظ أن ارتفاع منسوب النيل في كل عام يؤدي إلى قلة العرض في الخضروات الورقية لأنها تزرع على الشريط النيلي، وأشار إلى ضرورة إيجاد بدائل أخرى لمعالجة الأمر، بالإضافة إلى الارتفاع في أنواع الخضروات الأخرى، حيث ارتفع كيلو البطاطس من (30) جنيهاً إلى (40) جنيهاً وارتفع كيلو الخيار من (30) جنيهاً إلى (50) جنيهاً وارتفع كيلو الليمون من (30) جنيهاً إلى (40) جنيهاً وكيلو الباذنجان إلى (30) جنيهاً، وشكا تجار التجزئة من احتكار بعض الوسطاء لأسواق الجملة للعديد من أنواع الخضروات، موضحاً أن الموردين يعملون على بيع الخضروات جملة واحدة وبالكاش، وهناك وسطاء يتوفر لديهم الكاش في الأسواق وبعد الشراء يعملون على رفع الأسعار بحسب العرض الموجود في السوق، مضيفاً أن تنوع الأصناف يساهم في انخفاض الأسعار بصورة كبيرة، مشيراً إلى أن ترحيل كل صنف على حدة يكلف التاجر مبالغ إضافية وتحسب في نهاية الأمر على المواطن، وطالب حافظ الجهات المختصة بعمل ميزات تشجعية لدخول التجار في القطاع الزراعي وتوفير المساحات اللازمة وتشجيع زراعة البيوت المحمية للخروج من الشح في الزراعة الموسمية.
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