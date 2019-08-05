زيادة مساحات العروة الصيفية لـ(900) ألف فدان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت إدارة مشروع الجزيرة عن زيادة المساحة التأشيرية لمحاصيل العروة الصيفية إلى أكثر من (900) ألف فدان، في وقت كشفت فيه عن قيام (10) شركات زراعية بتمويل محصول القطن، وقال نائب محافظ المشروع والمدير الزراعي المهندس مصطفي إبراهيم لـ(اس ام سي) إن الشركات تعهدت بتوفير السيولة للمزارعين، وزيادة الأسعار التركيزية لشراء المحصول، مشيراً إلى أن الشركة الأفريقية للأقطان وشركة زادنا أبرز الشركات التي ستقوم بتوفير التمويل للمحصول، مبيناً أن الخطة التاشيرية تشمل زراعة (250) الف فدان من محصول القطن و(350) ألف فدان للذرة (210) ألف فدان للفول السوداني ومحاصيل الجناين والمحاصيل الاخرى (90) ألف فدان، ولفت إبراهيم إلى أن عمليات الزراعة تنتهي بنهاية يوليو، وفقاً للخطة التأشيرية لكافة محاصيل الموسم الصيفي، مطالباً الجهات المختصة بزيادة حصة الجازولين اليومية نسبة لزيادة الخطة المقترحة من مساحة محاصيل الموسم الصيفي للعام الحالي