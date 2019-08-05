توقعات بالمزيد من الارتفاع في اسعار البصل بسبب عيد الأضحية

الخليج 365 : أكد تاجر بصل بسوق حلة كوكو محمد الجاك لـ(السوداني) استمرار ارتفاع الأسعار وندرة البصل بالأسواق، بسبب التصدير إلى الجنوب والحبشة مما انعكس على شحه وحدوث زيادة، مبيناً أن سعر الجوال قفز إلى (2,400)جنيه والربع (170)جنيهاً بدلاعن (40-60) جنيهاً، وتوقع استمرار الزيادة خلال الأيام المقبلة بسبب اقتراب موسم الأضحية والذي يزيد الطلب عليه.

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