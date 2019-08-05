الكاف يلمح الي إحتمالية نقل المباريات الأفريقية خارج الخرطوم

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الخليج 365 :
المح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بصورة غير مباشرة عن نيته لتحويل مباريات البطولات الأفريقية التي تلعب في السودان الي دولة اخري وحسب( سودانا فوق) ان خطاب وصل الي
الاتحاد السوداني من الكاف يطالب فيه ضرورة إرسال خطته الأمنية لتامين المباريات التي تلعب في السودان وكشف مصادر ان الكاف طلب إرسال التقرير خلال ٤٨ ساعه فقط الشيء الذي يؤكد ان الاتحاد الأفريقي يريد الاطمئنان علي مباريات الخرطوم
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