محمد ناجي الاصم: الفترة الانتقالية لن تكون نزهة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال القيادي بتجمع المهنيين محمد ناجي الأصم، إن الفترة الانتقالية لن تكون نزهة بل تحديات متتابعة وعمل شاق ودؤوب. وأكد الأصم في حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي أن نجاح الفترة الانتقالية يجب أن يكون مسؤوليتهم جميعا.

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