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إتحاد الكرة يعلن خارطة الموسم الرياضي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني عن خارطة الموسم 2019 ـ2020 حصل عليها”باج نيوز”.

وتقرّر أنّ يبدأ الموسم الرياضي في السادس عشر من أغسطس وينتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل.

فيما تبدأ فترة التسجيلات الرئيسية في الأول من يناير من العام 2020 وتنتهي في العاشر من ذات الشهر.

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وسيعاود الدوري استئناف النشاط في الثاني من فبراير ويختتم في الأول من يونيو القادم.

وكان اتحاد كرة القدم السوداني قد أعلن”الأحد” عن إجراء قرعة الدوري الممتاز في السابع من أغسطس.

 

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