- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني عن خارطة الموسم 2019 ـ2020 حصل عليها”باج نيوز”.
وتقرّر أنّ يبدأ الموسم الرياضي في السادس عشر من أغسطس وينتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل.
فيما تبدأ فترة التسجيلات الرئيسية في الأول من يناير من العام 2020 وتنتهي في العاشر من ذات الشهر.
وسيعاود الدوري استئناف النشاط في الثاني من فبراير ويختتم في الأول من يونيو القادم.
وكان اتحاد كرة القدم السوداني قد أعلن”الأحد” عن إجراء قرعة الدوري الممتاز في السابع من أغسطس.
كانت هذه تفاصيل خبر إتحاد الكرة يعلن خارطة الموسم الرياضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.