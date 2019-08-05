القبض على رجل خمسيني بتهمة ترويج المخدرات بمنزله

التاريخ: 05-أغسطس-2019 فى : حوادث 1 مشاهدة Advertisements أحالت النيابة العامة ملف قضية رجل خمسيني يواجه تهمة الاتجار بالحشيش بعد ان ضبطت بحوزته “15” قندول حشيش ووضعت النيابة ملف الدعوة أمام قاضي محكمة بحري عارف محيي الدين. وتشير التفاصيل الأولية بحسب صحيفة المجهر الى ان معلومة توفرت لافراد شرطة المكافحة ببحري حول نشاط المتهم بالترويج داخل منزله والتأكد من المعلومة تم تكوين فريق بقيادة مدير المكافحة برتبة مقدم وبموجب أمر تفتيش عام تم مداهمة المنزل وضبط عدد “15” رأساً من البنقو بجانب قطعة كبيرة ليتم اقتياده وتدوين بلاغ بقسم شرطة المدينة وأخضع المتهم للتحقيق. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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