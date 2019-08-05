القبض على شاب بحوزته مخدرات أثناء صعوده لبص سفري

التاريخ: 05-أغسطس-2019
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تمكنت مباحث شرطة قسم المسيد من توقيف شاب بحوزته مخدرات أثناء صعوده لبص سفري بمنطقة المسيد, بولاية الجزيرة.
وكشف مصدر لصحيفة المجهر ان معلومة وصلت الى الشرطة بان المتهم ينشط في ترويج المخدرات فور الحصول على المعلومة تم نصب كمين محكم بقيادة النقيب محمد أبشر وأفراد القسم حيث تمت متابعة المتهم اثناء صعوده على متن أحد البصات السفرية حيث تم توقيفه عند تقاطع “ألتي –اللعوتة” متوجهة للكاملين, عثر بحوزته على “3” رؤوس من البنقو كانت مخبأة بين طيات ملابسه وعلى الفور تم القبض على المتهم واقتيد الى قسم دائرة الاختصاص, كما أرسلت المعروضات للمعامل الجنائية بغرض الفحص ودون للمتهم بلاغ تحت المادة “12أ” من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الاتجار بالمخدرات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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