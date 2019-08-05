الإمارات: السودان طوى صفحة البشير والإخوان

التاريخ: 05-أغسطس-2019 فى : أخبار 22 مشاهدة Advertisements قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن السودان طوى صفحة حكم عمر البشير وتنظيم الإخوان. وأضاف على تويتر قائلاً: (يطوي السودان صفحة حكم البشير والإخوان ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول إلى الحكم المدني، والطريق إلى دولة المؤسسات والاستقرار والازدهار لن يكون مفروشا بالورود، ولكن ثقتنا في السودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبيرة)، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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