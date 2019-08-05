السنهوري: الشيوعي لم يقطع صلته بالتغيير وقوى الإجماع

قال القيادي بقوى الحرية والتغيير علي الريح السنهوري إن الحزب الشيوعي لم يقطع صلته بقوى الإجماع الوطني أو الحرية والتغيير . وذكر السنهوري عقب مراسيم توقيع الوثيقة الدستورية أمس، إن لكل حزب ألحق في اتخاذ ما يراه مناسباً وأضاف “لا بأس في اختلاف وجهات النظر كون الحرية والتغيير تضم تيارات بأيدلوجيات مختلفة.

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وشدد السنهوري حسب صحيفة الإنتباهة، على أن الاختلاف والصراع داخل قوى التغيير سينضج المسيرة ولا يقوض ما تم الاتفاق حوله، وتابع بالقول (لا نقول إن ما تم الاتفاق حوله مع المجلس العسكري يعبر عن كامل الطموحات لكنه عبر عن جوهر مطالب الشعب).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)