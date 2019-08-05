شطب بلاغ جزار سكب الماء الساخن على زميله في شجار حول فتاة

التاريخ: 05-أغسطس-2019
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شطبت محكمة جنايات الحاج يوسف ملف قضية اتهام جزار سكب الماء الساخن على زميله إثر نقاش بينهما بسبب بائعة شاي بسوق الةحدة بالحاج يوسف. وجاء قرار قاضي المحكمة, عاطف محمد عبد الله بعد تنازل الشاكي عن الحق الخاص على ان يدفع المتهم مبلغاً مالياً للشاكي قر بـ “10” آلاف جنيه تعويضاً لقيمة العلاج.
وتشير تفاصيل البلاغ حسب أقوال الشاكي التي ذكرها للمحكمة انه يوم الحادثة جاء الى السوق موضحاً انه جلس عند بائعة الشاي وطلب كوب قهوة, مشيراً بحسب صحيفة المجهر بانه سمع بعد ذلك المتهم يقول “أنا بقتل لي زول إن شاء الله”, مضيفاً في اقواله للمحكمة بانه اثناء ذلك دار نقاش بينهما نجم عنه أخذ المتهم الماء الساخن وقام بسكبه على ظهره, مضيفاً أنه بعد بعد ذلك تم إسعافه إلى المستشفيات بالحاج يوسف, وقدم الشاكي تقريراً طبياً يوضح بان هنالك جروحاً سطحية وآثار حريق, على ضوء ذلك تم القبض على المتهم واقتصيد الى قسم الشرطة, وعقب اكتمال التحقيقات أمرت النيابة بتقديم المتهم للمحاكمة للفصل في الدعوة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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