(التغيير) تبحث في أكثر من (100) شخصية لاختيار الوزراء

كشفت مصادر أن قيادات بقوى الحرية والتغيير بدأت عملية تنقيح واسعة لأكثر من مائة اسم لشغل وظائف الوزراء في الفترة الانتقالية المقبلة، من بينهم أكاديميون يعملون داخل السودان وخارجه.

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وقال مصدر أمس، إن قيادات التغيير بدأت استعراض الأسماء والتي تم التداول من قبل حولها بغية الوصول إلى (20) وزيراً بحسب ما ورد في الإعلان الدستوري.

ولم يستبعِد المصدر وجود تباين وتقاطعات في وجهات النظر بسبب استبعاد أو اختيار الشخصيات المنوط بها تولي الوزارات، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)