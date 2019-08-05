شوارع السودان تحتفل عقب توقيع “الوثيقة الدستورية”

التاريخ: 05-أغسطس-2019
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خَرَجَ آلاف السُّودانيين أمس، إلى الشوارع احتفالاً بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتّفاق “الوثيقة الدستورية” بين المجلس العسكري وقِوى الحُرية والتّغيير، وتجمهر عَدَدٌ كَبيرٌ من المُواطنين خارج مبنى قاعة الصداقة الذي شَهِدَ التّوقيع، والذي انطلقت الاحتفالات من مُحيطه إلى بقية مُدن الخرطوم والولايات الأخرى.
وعَبّرَ مُواطنون عن ارتياحهم الكبير لهذه الخطوة التي وصفوها بأنّها تاريخية وتفتح الطريق لقيام الدولة المدنية التي ظَلّ يحلم بها السودانيون طويلاً، وتمنّوا أن تكون فاتحة خير لينعم السُّودان وشعبه بالتطوُّر والسَّلام والاستقرار السِّياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي، ويحقق شعارات “حُرية.. سلام وعدالة”.
وتَوَشّحَ المُشاركون في المَواكب بحسب صحيفة الصيحة، بأعلام البلاد، ورَدّدُوا النشيد الوطني بجانب هتافات “مدنياااااو” وبعض الشعارات التي كانت تُرَدّد خلال اعتصام القيادة العامة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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