مصرع لص على يد زميله إثر خلاف على المبلغ المسروق

التاريخ: 05-أغسطس-2019 فى : حوادث 12 مشاهدة Advertisements لقى لص مصرعه طعناً بالسكين على يد زميله في خلاف حول اقتسام مبلغ مسروق بمحطة “2” بالشارع العام بشرق النيل. وكشف مصدر مطلع بحسب صحيفة المجهر ان المتهم والقتيل لصان وينفذان عمليات نهب, ويوم الحادثة دار نقاش بينهما بسبب خلاق حول اقتسام مبلغ مالي بينهما ةمن ثم تحةل النقاش الى معركة استل على إثرها المتهم سكينه وسدد للقتيل طعنة فارق على إثرها الحياة, عليه وفور تلقي الشرطة للبلاغ هرع فريق من أفراد الشرطة برفقة مسرح الحادث إلى مكان وقوع الجريمة وتم اخذ الاجراءات اللازمة وأخذ الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة وكثفت المباحث تحقيقاتها والقت القبض على الجاني واقتيد الى قسم شرطة مربع “5” ودون ضده بلاغ تحت المادة “130” من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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