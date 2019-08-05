سقوط مدوي للدولار بعد التوقيع على الوثيقة الدستورية

شهدت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي سقوطاً مدوياً عقب التوقيع على الوثيقة الدستورية أمس.

ولامس سعر الدولار (58) جنيهاً وفقاً لجولة أجرتها مصادر وبدأ في السقوط من (68) جنيهاً إلى (62) جنيهاً ثم وصل حتى (58) جنيهاً. وبلغ سعر الريال السعودي (16) جنيهاً، ثم تناقل الجميع في السوق وصوله إلى (14) جنيهاً دون تأكيدات جازمة من التجار.

Advertisements

وفي غضون ذلك قال أحد المتعاملين بالسوق الموازي بحسب صحيفة الإنتباهة، إنه عقب الإعلان عن التوقيع انخفضت الأسعار وتراجعت.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)