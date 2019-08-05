النيابة تحقق مع عبد الرحيم بشأن صفقة شراء 300 بص لمواصلات الخرطوم

التاريخ: 05-أغسطس-2019
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أظهرت تحقيقات معلومات خطيرة بشأن صفقة شراء 300 بص للعمل بخطوط المواصلات في الخرطوم. ووفقاً لمصادر مثل أمس أمام النيابة والي الخرطوم الأسبق عبد الرحيم محمد حسين.
وذكرت المصادر أن النيابة حققت مع عبد الرحيم بشأن صفقة شراء (300) بص للعمل بخطوط مواصلات في الخرطوم إلا أنه تم إحضار (50) بصاً فقط ولم يتم إحضار (250) بصاً.
علماً بأن الشركة حسب الإفادات تسلمت المبالغ كاملة مقدماً، نظير استيراد (300) بصاً، ولكنها أخلت وأحضرت خمسون بصاً فقط ولم يعرف وجهتها بعد ذلك، بحسب صحيفة الإنتباهة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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