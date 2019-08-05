معلومات خطيرة حول أرض مدينة البشير الطبية

أزاحت تحقيقات لنيابة الأموال العامة معلومات خطيرة بشأن الأرض المشيدة عليها مدينة الرئيس المعزول عمر البشير. ومثل أمس أمام نيابة الأموال العامة وكيل وزارة الصحة الأسبق المدير التنفيذي لمدينة البشير الطبية، د. كمال عبد القادر.

وأشارت مصادر إلى أن نيابة الأموال العامة حققت مع كمال عبد القادر حول بيع قطعة أرض تتبع لمدينة البشير الطبية.

Advertisements

ولفتت المصادر إلى أن الأرض كاملة التي أقيم عليها المشروع بجانب القطعة التي تم بيعها كانت تتبع لوزارة الدفاع، إلا أن وزارة الدفاع تنازلت عنها لصالح حكومة السودان وكان من المفترض عدم التصرف فيها إلا أنه تم بيع قطعة الأرض لشركة خاصة، بحسب صحيفة الإنتباهة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)