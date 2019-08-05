التاريخ: 05-أغسطس-2019
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خرج عشرات الآلاف من السودانيين إلى الشارع العام, فور التوقيع على الوثيقة الدستورية, وانطلق الآلآف منهم صوب قاعة الصداقة التي تم التوقيع فيها.
وبحسب صحيفة المجهرحمل شباب الوسيط الأفريقي بروفيسور محمد حسن لبات, على الأعناق فور خروجه من داخل القاعة واوصلوه محمولاً إلى عربته.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الجماهير تحمل (ولد لبات) على الأعناق احتفالاً بالتوقيع على الوثيقة الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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