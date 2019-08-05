الجماهير تحمل (ولد لبات) على الأعناق احتفالاً بالتوقيع على الوثيقة الدستورية

Advertisements

خرج عشرات الآلاف من السودانيين إلى الشارع العام, فور التوقيع على الوثيقة الدستورية, وانطلق الآلآف منهم صوب قاعة الصداقة التي تم التوقيع فيها.

وبحسب صحيفة المجهرحمل شباب الوسيط الأفريقي بروفيسور محمد حسن لبات, على الأعناق فور خروجه من داخل القاعة واوصلوه محمولاً إلى عربته.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)