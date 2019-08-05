حميدتي: لن يهدأ لنا بال حتى نحكم بالقصاص على كل من أجرم في حق الوطن

التاريخ: 05-أغسطس-2019
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وقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير أمس “الأحد” بقاعة الصداقة على وثيقة الإعلان الدستوري, ووقع عن المجلس العسكري النائب الأول لرئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”, ومن جانب قوى الحرية والتغيير عضو تجمع المهنيين الأستاذ أحمد ربيع, وكشفت الوثيقة عن إعلان المجلس السيادي وحل المجلس العسكري يوم 18 أبريل الجاري.
وقال حميدتي بحسب صحيفة المجهر خلال كلمة له أمام الاحتفال “لن يهدأ لنا بال حتى نحكم بالقصاص العادل على كل من أجرم في حق الوطن والمواطن.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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