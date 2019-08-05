خلايا داعش النائمة خطر يهدد العراق .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جهود مكثفة بذلها العراقيون حكومة وشعبا وقوات امنية لفرض الامن ومحاربة كل مظاهر الخلل والتفلتات التى يمكن ان تتسلل منها عصابات داعش الاجرامية وخلاياها النائمة وإحداث مشاكل هنا وهناك وذلك بعد النجاح الكبير للعراق والعراقيين واصدقائهم وشركائهم فى الحرب على الارهاب والقضاء على تنظيم داعش واسقاط دولته الظالمة الباطلة ودك حصونها فى عدد من المدن والبلدات التى اجتاحتها وعاثت فيها خرابا وفسادا واجراما كعموم محافظات الشمال والغرب وبصفة خاصة مدينة الموصل .

هذه الانتصارات جاءت متزامنة مع انتصارات سوريا على الارهابيين بشكل كبير وتضييق الخناق عليهم ودك حصونهم ومعاقلهم والانتصار الكبير فى لبنان على داعش والنصرة مما فكك التنظيمات الارهابية وانهى سيطرتها على مساحات جغرافية واسعة ممتدة ومتداخلة وقطع اوصالها وجعلها فى جزر معزولة عن بعضها يستحيل عليها التواصل والتنسيق والتحرك المشترك فاعتمدت على خلاياها النائمة هنا وهناك التى تحركها وفقا لمقتضيات تراها وظروف معينة ولتحقيق اهداف محددة ، وقد تنشط هذه الخلايا النائمة وتثير زوابع وتتسبب فى مشاكل عدة بل قد تحدث اختراقات خطيرة ذات نتائج كبيرة وسلبية جدا على امن واستقرار المنطقة التى تتحرك فيها.

وفى هذا الصدد نفهم التحذيرات عالية النبرة التى صدرت عن الخبير في الشأن الامني بالعراق السيد فاضل ابو رغيف الذى كشف عن وجود تمدد خفي لعصابات داعش في محافظات صلاح الدين والانبار ونيينوى، مؤكدا ان الاجهزة الامنية مستمرة في ملاحقة اوكارهم وتفكيك خلاياهم النائمة.

وقال ايو رغيف ان”معلومات تشير لتمدد خفي لعصابات داعش يظهر في المناطق الغربية خصوصا عند منطقة الرطبة، مشيرا الى ان الاجهزة الاستخبارية ماضية قدما في تفكيك عقد ومفاصل الخلايا الارهابية في جميع مناطق العراق”.

واكد ان الاجهزة الاستخبارية تمكنت من ملاحقة المجاميع الارهابية وتدمير نشاطاتها.

انها رسالة تحذير بالغة الاهمية من رجل مختص فى هذا الجانب ومع انه اكد على قيام الأجهزة الامنية بدورها الا ان الواجب يحتم على الجميع التكاتف لكشف اى تحركات مشبوهة يمكن ان يكون خلفها ارهابيو داعش المجرمون وليعلم العراقيون انهم بوحدتهم وتكاتفهم سيحبطون اى محاولات من داعش للعودة الى بلدهم ويحمون بلدهم من دنس الارهاب وشروره.