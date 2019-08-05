ترحيل رئيس نادي المريخ الي الإمارات عبر الإنتربول

الخليج 365 : علمت (سودانا فوق) اليوم ان رئيس نادي المريخ ادم سوداكال سوف يتم ترحيله الي دولة الإمارات العربية المتحدة لمحاكمته هناك في قضية الاستيلاء علي ٦٠٠ الف دولار من مستثمر إماراتي وافادت مصادر خاصة أن قاضي المحكمة وافق علي طلب لمحاكمة سوداكال في الإمارات

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