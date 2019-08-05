عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 5 أغسطس 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الوطن

تسليم الحكومة المدنية نهاية الشهر

ترحيب عربي ودولي بتوقيع الاعلان الدستوري

الدقير يزرف الدموع ويدعو إلى حراسة الثورة

تأكيدات بتوفير احتياجات المواطنين من الخبز خلال العيد

المواطنون يتحدون حرارة الشمس ويحتفلون بالوثيقة الدستورية

“العسكري” و “قوى التغيير” يوقعان بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري

الانتباهه

معلومات خطيرة حول أرض مدينة البشير الطبية وعبد الرحيم أمام النيابة لهذا السبب

سقوط مدوي للدولار بعد التوقيع على الوثيقة الدستورية

مُلثَّم ينفذ جرائم سطو تحت تهديد السلاح بالسامراب

لباد لـ(الإنتباهة): الطرفان اتفقا أن بعض الوظائف لا تقبل ازدواجية الجنسية

الإمارات: السودان طوى صفحة البشير والإخوان

السنهوري: الشيوعي لم يقطع صلته بالتغيير وقوى الإجماع

الكساد يضرب أشهر سوق لمواد البناء

(الإنتباهة) تنشر نص الوثيقة الدستورية

ميلاد “الدستورية” بالأحرف الأولى..إعلان “السيادي”18 ورئيس الوزراء أغسطس

قيادي بالتغيير: تعيين ولاة الولايات لم يحسم وتكليف رئيس للقضاء لأداء القسم

إدراج وثيقة السلام بالإعلان الدستوري

الأمة القومي: السودان سيصادق على نظام”الجنائية”

الصيحة

“الموساد” في السودان حقيقة أم مُزايدة؟

الحزب الشيوعي ركَّاب سرجين ..!

بـ “الأحرف الأولى”.. السودانيون يكتبون “المدنية” في دفتر التاريخ

حصائل الصادر.. وجه آخر للفساد

مناوي: وثيقة (الإعلان الدستوري) رفضت السلام بشكل قاطع

(التغيير) تبحث في أكثر من (100) شخصية لاختيار الوزراء

التوقيعُ بالأحرف الأولى على وثيقة “الإعلان الدستوري”،

تراجُع سعر البيع بالشيكات لعددٍ من السلع والعُملات

لجنة ترتيبات التوقيع النهائي تكمل استعداداتها

شوارع السودان تحتفل عقب توقيع “الوثيقة الدستورية”

ارتباك وفوضى في أسعار العملات بعد اتّفاق “الدستورية”

السوداني

تفاصيل مواقيت تشكيل الحكومة الجديدة

تراجع كبير في أسعارالدولار وتوقعات باستمرار انخفاضه

“مصدرو الماشية”: لن تكون هناك زيادة كبيرة في أسعار الأضاحي

الحكومة الجديدة تبدأ مهامها مطلع سبتمبر

العثور على جثة شاب”مغتصب” بشارع النيل بأم درمان

التيار

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“الدستورية” تعبر بـ”الجماهير” من الثورة إلى الدولة

الدقير أول من زرف الدموع وتلاه الوسيط وربيع ثم الجميع

حميدتي: طوينا صفحة عصيبة من تاريخ السودان

الوسيط الأفريقي: اعتنوا بكنداكاتكم وشبابكم

الجريدة

مطالب القصاص للشهداء تسيطر على أجواء الاتفاق بين قوى التغيير و”العسكري”

“الجريدة” تنشر مصفوفة الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق الإعلان الدستوري

وقفة احتجاجية في جامعة بحري رفضًا لتشكيل لجنة تحقيق مع”3″ أساتذة

آخر لحظة

توقيع اتفاقية تنهي الحقبة الإنقاذية

العسكري لـ”التغيير”: لا عودة لـ”قوش”

ترتيب دولي بالاتفاق والوطني والشيوعي يرفضان

درير: الشعوب التي عبثت بجيوشها ذهبت إلى مهب الرياح

الوطني يهاجم الاتفاق ويحذّر من تعقيد المشهد