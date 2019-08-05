مقتل شاب بطلق ناري في مظاهرات ليلية بدنقلا….

الخليج 365:

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن إستشهاد الشاب ياسر سيد 25 سنة وإصابة آخرين في مظاهرات دنقلا – شمالي السودان مساء يوم الأحد. وذكرت اللجنة أن ياسر أصيب بطلق ناري في رقبته أودى بحياته.

وفض المجلس العسكري اعتصام الثوار أمام قيادة الجيش الذي بدأ في السادس من أبريل وحتى الثالث من يونيو 2019 وقتل وأصاب المئات وأغتصبت عشرات البنات من قبل القوات النظامية. وتنحى الرئيس الأسبق عمر البشير يوم 11 ابريل وخلفه عوض ابنعوف يوم 12 ابريل ليستولي عبد الفتاح البرهان على السلطة وبشكل المجلس العسكري. وإنطلقت مظاهرات في السودام منذ منتصف ديسمبر الماضي لإسقاط نظام الإنقاذ الذي حكم البلاد لثلاثين عاماً. المادة السابقة العثور على جثة شاب مقتولاً ومغتصباً بأمدرمان… المقالة القادمة الكشف عن معلومات خطيرة بخصوص مدينة البشير الطبية وبصات الوالي….

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