شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حسم المجلس العسكري الجدل بشأن مشاركة المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله قوش في الحكومة الانتقالية.

وقال ” لا عودة لقوش”.

وكشف القيادي بقوى الحرية والتغيير أحمد الربيع في تصريحاتٍ له عن أنّ المجلس العسكري أكّد لهم عدم عودة قوش.

وقال الربيع إنّ الحديث الذي يدور في الإعلام والوسائط لا أساس له من الصحة. المادة السابقة الموساد الإسرائيلي في السودان حقيقة أم مُزايدة؟ المقالة القادمة الجبهة الثورية ترفض وثيقة الإعلان الدستوري…

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري : لا عودة لقوش… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.