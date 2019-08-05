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مسؤول أمريكي رفيع بالخرطوم

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 05-أغسطس-2019

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مسؤول أمريكي رفيع بالخرطوم

 

 

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يبدأ مسؤول رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية خلال ساعات زيارة رسمية مهمة تمتد ليومين, ومن المنتظر أن يجري المسؤول الأمريكي محادثات مهمة مع طرفي الاتفاق حول بنود وثيقة الاعلان الدستوري بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير, بشأن إنزال الاتفاق على أرض الواقع.

 

وعلمت صحيفة آخر لحظة أن المسؤول سيناقش قضايا تتعلق بالتعاون المشترك بين الخرطوم وواشنطن, ومن المتوقع أن ينقل للطرفين تهاني بلاده بشأن التوقيع بالأحرف الولى على الوثيقة الدستورية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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