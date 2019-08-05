الرياض والقاهرة ترحبان بتوقيع (الإعلان الدستوري)

التاريخ: 05-أغسطس-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة Advertisements رحبت السعودية ومصر عن ترحيبهما بالاتفاق على الوثيقة الدستورية والتوقيع عليها بالاحرف الأولى بين المجلس العسكري وقوى التغيير. وقال مصدر بحسب صحيفة آخر لحظة ان الخارجية السعودية ترى هذه الخطوة نقلة نوعية من شأنها الانتقال بالسودان نحو الأمن والسلام والاستقرار, وفي غضون ذلك رحبت الخارجية المصرية أمس بالاتفاق, واعتبرته خطوة مهمة على الطريق الصحيح وتحقيق الاستقرار والأمن بالبلاد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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