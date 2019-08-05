الوطني يهاجم الاتفاق ويحذر من تعقيد المشهد

التاريخ: 05-أغسطس-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة Advertisements وجه المؤتمر الوطني انتقادات حادة للاتفاق حول الإعلان الدستوري, قائلاً: إنه أفسح المجال امام توجهات علمانية واتسم بالثنائية بنحو يعقد مستقبل الملاحلة المقبلة. وقال بيان المؤتمر الوطني امس كما اوردت صحيفة آخر لحظة الاتفاق الذي أبرم بين العسكري والتغيير أقصى كل مكونات الحياة السياسية والاجتماعية بما يعقد للأسف الشديد مستقبل الفترة الانتقالية من ممارسات متوقعة تقوم على الإقصاء والعزل والشمولية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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