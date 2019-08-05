(العسكري): لا عودة لـ (قوش)

التاريخ: 05-أغسطس-2019 فى : أخبار 12 مشاهدة حسم المجلس العسكري الجدل بشأن مشاركة المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله “قوش” في الحكومة الانتقالية, وقال: لا عودة لقوش. Advertisements وكشف القيادي بقوى الحرية والتغيير أحمد الربيع بحسب صحيفة آخر لحظة بان المجلس العسكري أكد لهم عدم عودة قوش, وقال الربيع إن الحديث الذي يدور في الإعلام والوسائط لا أساس له من الصحة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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