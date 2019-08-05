تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * مسؤول أمريكي رفيع يصل الخرطوم بعد غدٍ (الأربعاء) * الجماهير تحمل (ولد لبات) على الأعناق احتفالاً بالتوقيع على الوثيقة الدستورية * “حميدتي”: لن يهدأ لنا بال حتى نحكم بالقصاص على كل من أجرم في حق الوطن الإنتباهة: * إعلان (السيادي) (18) ورئيس الوزراء (20) أغسطس * الإنتباهة) تكشف معلومات خطيرة عن مدينة (المعزول) الطبية وبصات المواصلات * قيادي بالتغيير: تعيين ولاة الولايات لم يحسم وتكليف رئيس القضاء لأداء القسم * إدراج وثيقة السلام بالإعلان الدستوري السوداني: * تفاصيل مواقيت تشكيل الحكومة الجديدة * تراجع كبير في أسعار الدولار وتوقعات باستمرار انخفاضه * “مصدرو الماشية”: لن تكون هناك زيادة كبيرة في أسعار الأضاحي * الحكومة الجديدة تباشر مهامها مطلع سبتمبر الجريدة: * مطالب القصاص للشهداء تسيطر على أجواء الاتفاق بين “قوى التغيير” و”العسكري” * (الجريدة) تنشر مصفوفة الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق الإعلان الدستوري Advertisements * وقفة احتجاجية في جامعة بحري رفضاً لتشكيل لجنة تحقيق مع (3) أساتذة الصيحة: * في التوقيع بالأحرف الأولى.. “حميدتي” يؤكد على القصاص و”الدقير” يذرف الدموع * “التغيير” تبحث في أكثر من (100) شخصية لاختيار الوزراء * مناوي: وثيقة “الإعلان الدستوري” رفضت السلام بشكل قاطع آخر لحظة: * توقيع اتفاقية تنهي الحقبة الإنقاذية * “العسكري” لـ”التغيير”: لا عود لـ(قوش) * ترحيب دولي بالاتفاق والوطني والشيوعي يرفضان * (الوثيقة الدستورية) تقر تصفية النظام السابق * تفاصيل مقترح هيكلة الحرية والتغيير الأهرام: * التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري وإعلان رئيس الوزراء (20) اغسطس * قوى “التغيير”: الجبهة الثورية شاركت في إجتماعات الدستورية الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 5 أغسطس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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