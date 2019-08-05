العثور على جثة شاب مقتولاً ومغتصباً بأمدرمان…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عثرت الشرطة على جثة شاب مجهول الهوية مقتولاً ومغتصبًا ملقاة بشارع النيل بأم درمان.

وقالتم مصادر مطلعة إنّ بائعة شاي حضرت إلى مكان عملها القريب من شارع النيل قبالة حي”بيت المال”، وعثرت على الجثة.

وأوضحت المصادر أنّ بائعة الشاي أخطرت الشرطة فحضرت قوة منها أجرت تدابيرها الجنائية حيال الحادثة ودوّنت بلاغًا بالوفاة في ظروفٍ غامضة بالقسم الشمالي بأم درمان.

وأشارت المصادر إلى تعرّض الضحية إلى اعتداءٍ جنسي بجسم قوي نتجت عنه صدمة عصبية أدّت إلى الوفاة. المادة السابقة عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 5 أغسطس 2019م

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