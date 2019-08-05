فيديو: جنود من الدعم السريع يحملون قيادي بالحرية والتغيير على اكتافهم ويهتفون مدنية يشعل فيسبوك

حقق مقطع فيديو قصير ضجة واسعة على صفحات التواصل الإجتماعي يوم الأحد، ويظهر من خلال الفيديو المرفق مجموعة من جنود قوات الدعم السريع يحملون على أكتافهم القيادي بقوى الحرية والتغيير مولانا إسماعيل التاج، وسط هتافات مدنية.

وتساءلت الإعلامية رفيدة ياسين على حسابها بفيسبوك بحسب ما نقل محرر أخبار الخليج 365 (سين سؤال الفيديو ده بجد ولا حقيقي؟!)، لتأتيها إجابات متابيعيها بأن الفيديو حقيقي.

وقال أحد اصدقائها Ashraf Galop

حقيقي والله قابلتهم في شارع مدني وشارع مركز القلب وشارع عبيد ختم وكانوا يهتفون مدنيه بصوره هستيرية وتفاعل الشارع معهم كثيراً.

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ونقلت عدة فضائيات دولية في بث مباشر مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري في السودان، والذي من شأنه أن يمهد الطريق لتسليم السلطة إلى هيئة انتقالية جديدة غالبيتها من المدنيين.

ومن المتوقع أن يكون تاريخ التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في 17 أغسطس الحالي، وسط حضور أفريقي ودولي يتقدمه رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)