الرئيس الأمريكى: "لا مكان للكراهية فى بلادنا"

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه "لا مكان للكراهية فى بلادنا" وذلك بعد مقتل 29 شخصا فى حادثى قتل عشوائى بولايتى تكساس وأوهايو يومى السبت والأحد.
وقال ترامب للصحفيين فى ولاية نيوجيرزى إنه سيدلى ببيان بشأن الحادثين غدا الاثنين. وأضاف أنه تحدث مع مكتب التحقيقات الاتحادي، ووزير العدل وليام بار، وأعضاء فى الكونجرس بشأن ما يمكن عمله للحيلولة دون وقوع أعمال عنف أخرى مماثلة.
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