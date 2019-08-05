طريقة معرفة القبول للجامعات السودانية….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد المهندس وليد محمد المبارك مدير مركز المعلومات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اكتمال كافة الترتيبات لمعرفة الطلاب نتيجتهم فور إعلانها عبر التلفزيون القومي .

واوضح أن هناك طرقا عديدة تمكّن الطلاب وأسرهم من معرفة نتيجة قبولهم، إما عبر موقع التقديم الإلكتروني

(www.admission.gov.sd)، وذلك عن طريق رقم الاستمارة، أو عبررسائل “SMS” بإرسال رقم الاستمارة في رسالة نصية إلى الرقم “2511” من كل الشبكات.

وأشاد بالجهود المبذولة في مركز الاستجابة والدعم والذي ظل يعمل لمدة 24 ساعة في اليوم وعلى مدار أيام التقديم الإلكتروني يتلقى مكالمات الطلاب وأسرهم ويعمل على معالجة الإشكالات التي تواجههم، الأمر الذي أسهم في ارتفاع نسبة التقديم هذا العام.