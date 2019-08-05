الصحة تتسلم شحنة لقاحات بتكلفة 3ملايين دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تسلمت وزارة الصحة الاتحادية شحنة اللقاحات البالغة 45 طنا المقدمة من منظمة اليونسيف والتحالف العالمي للقاحات والتمنيع بتكلفة 3 ملايين دولار .

وأكد دكتورسليمان عبدالجبار وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف في تصريحات صحافية عقب تسلم الشحنة اليوم بمطار الخرطوم أن الدعم مقدم من منظمة اليونسيف والتحالف العالمي في إطار الشراكة لرعاية الأطفال في مجالات الصحة المختلفة خاصة التحصين .

وكشف عبدالجبار عن حصر الكميات المتوفرة من التطعيمات خلال الفترة، مؤكدا عدم حدوث انقطاع طوال الفترات الماضية مما أسهم في تنفيذ حملات التحصين منها ضد شلل الأطفال، الحصبة ونقص فيتامين (أ) وضد التتنوس وكذلك التطعيم الروتيني، باعثا برسالة تطمين للمواطنين بتوفر مخزون استيراتيجي لتنفيذ كافة الأنشطة، مثمنا الشراكة بين الجهات الثلاث.

وقالت مديرة قسم الصحة والتغذية بمنظمة اليونسيف دكتورة سجى فاروق إن الطائرة محملة باللقاحات للأطفال والنساء في سن الإنجاب كجزء من الجهود لتعويض الاحتياطي الذي استهلك خلال الفترة الماضية ولضمان الوصول في الوقت المناسب، لافتة إلى استئجار طائرة خاصة لجلب اللقاحات بما يضمن استمرار خدمات التطعيم ومنع حدوث الأمراض الفتاكة وكذلك وسط النساء في سن الإنجاب شاكرة التحالف العالمي .

ولفتت مديرة الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية دكتور سوسن الطاهر إلى أن اللقاحات تسهم في خفض الوفيات وسط الأطفال وكذلك بين النساء، مشيدة بالدعم المقدم من اليونسيف والتحالف العالمي .

وقال مدير إدارة التحصين بالوزارة دكتور عوض عمر إن الشحنة تحوي 8 ملايين و500 ألف جرعة تكفي لنهاية العام الحالي، منوها إلى شحنة سابقة للتطعيم ضد الحمى الصفراء نفذت بها الحملة القومية والتي غطت 15ولاية في حين تجري الاستعداد لحملة تستهدف ولايات الخرطوم الشمالية ونهر النيل