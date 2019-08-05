قيم السياسة لاسياسة القيم

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من المفارقات العجيبة ان يلتقى النقيضان (الحزب الشيوعى وتيار نصرة الشريعة) ويجمعان معا على موقف واحد ويمكن ان نراهما غدا ينسقان مع بعض لقيادة حراك موحد ، وهذا التنسيق بينهما يقتضيه تصديهما معا لادارة المعارضة فى المرحلة الانتقالية واعتراضهما على الاتفاق الذى تم بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى اعلان الحرية والتغبير.

الحزب الشيوعي المعروف بعدائه التام لاى راية ترفع الشعار الدينى او أى موقف سياسى يقوم على خلفية دينية ، هذا الحزب نراه يلتقى مع اشد خصومه عداوة له الا وهم التيار السلفى المتطرف الذى يمثله الان قادة تيار نصرة الشريعة وعلى رأسه الداعشيان الكبيران الدكتور محمد على الجزولى والدكتور محمد عبد الكربم وهما المجاهران بعلاقتهما بداعش وارتباطهما بهذا التنظيم الارهابى المجرم ، او لو شئت لذكرنا لك احد قادة هذا التنظبم – تيار نصرة الشريعة – وثيق الصلة بالارهابى اسامة بن لادن والمرتبط بتنظيم القاعدة فى مرحلة من المراحل ثم المتعاطف مع داعش الذى يحتفظ بعلاقات اقل ما توصف انها حسنة مع ارهابيى داعش المجرمين وهذه علاقته معهم وتنسيقه فى تفويج الشباب الى سوريا والعراق وليبيا حيث كانت تنشط داعش ، ولهذا الشيخ ارتباطات متشابكة مع هذه التشكيلات ، ولايخفى على احد ان الشيخ الداعشى المعنى هنا هو القيادى بتيار نصرة الشريعة الدكتور عبد الحى يوسف وما يقال عن هذا الرجل يقال مائة بالمائة عن آخرين كزميليه الدكتورين الشيخ مدثر اسماعيل وعلاء الدين الزاكى واخرين كثر يلتقون فى الرؤى والافكار ويجمعهم التطرف والغاء الاخر واقصاءه ومنطقهم ما اريكم الا ما أرى.

اردنا القول ان هؤلاء القادة فى تيار نصرة الشريعة المرتبطين بشكل من الأشكال – ولو فكريا – بداعش هم الذين ملأوا الدنيا ضجيجا وهددوا بحرب لاتبقى ولاتذر يمكن ان يشنوها على الحكومة الانتقالية ايام اعلان اتفاق العسكر مع قوى اعلان الحرية والتغيير ، وكان اساس الاعتراض انهم لن يسمحوا بتسليم البلد للشيوعيين ، والان وقد ظهرت مسائل كانت مبهمة واهمها موقف الحزب الشيوعى من الاتفاق الاخير وما افضى اليه .

هذا الموقف من الحزب الشيوعى التقى بالكامل مع موقف تيار نصرة الشريعة بشيوخه الدواعش فكيف ياترى يلتقى الخصمان وكيف ينسقان ؟ انها السياسة التى تجعل عبد الحى ورفاقه قريبين من الحزب الشيوعي (الملحد حسب وصفهم) ، وهنا يغلب عبد الحى ورفاقه المصلحة والمكسب السياسى على الثوابت والقيم التى يتشدقون بها وهم بالتالى يعتمدون قيم السياسة بدلا عن سياسة القيم .