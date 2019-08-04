كوستيلو قرنق يهنئ الشعب السوداني بتوقيع المسودة الدستورية

هنأ القيادي الجنوبي البارز رئيس الحركة الوطنية بجنوب السودان الموقعة، د. كوستيلو قرنق رينج، الشعب السوداني بتوقيع أطراف التفاوض؛ المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية، على الوثيقة الدستورية، وأكد أن التوقيع الذي تم يؤكد مقدرة السودانيين على تجاوز كافة العقبات.

وأكد كوستيلو، حسبما أورد المكتب الإعلامي للحركة الوطنية لجنوب السودان، أن الخير الكبير في الاتحاد والعمل إلى ما فيه خير البلاد، معبراً عن سعادته بهذا التوقيع، والذي يؤكد مقدرة السودانيين على تجاوز كافة العقبات، وقال “إننا نبارك للشعب السوداني، ونقول لهم ألف مبروك للسودان وأهله”.

وأكد أن شعب جنوب السودان وجماهير الحركة الوطنية سعيدون بهذه الخطوه المباركة، داعياً الله أن يوفق السودان وأهله للرخاء والسلام والأمن والتنمية.