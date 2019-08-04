هل من حلول اسعافية لازمة الكهرباء ؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ مدة ليست بالقصيرة والبلد تعانى مشكلات مستمرة فى توفر امداد كهربائى مستقر مما فاقم من متاعب الناس وزاد الاوضاع سوءا على سوئها .

لن يكون حديثنا هنا عن النظام البائد والفساد الذى صاحب انشاء مؤسسات ضخمة كسد مروى وتعلية خزان الروصيرص او استيراد وقود بمواصفات سيئة – على ذمة الصحفى محمد وداعة الذى ليست كل ادعاءاته محكومة بالصحة لكنه فى هذه المسالة لم يجانب الصواب – وهذا الوقود اسهم فى تعطل ماكينات وجعل اخرى تعمل دون كفاءتها والمحسوبية والفساد قد فرضا دخول هذا الوقود الردئ ومنعا محاسبة من جلبه ، ولن نتحدث عن المشكلات التى دعت الى قطع اثيوبيا امداداتها لنا بالكهرباء ولا تاخير اكمال الربط الشبكى بين مصر والسودان رغم الجهوزية الفنية التامة منذ اشهر ، لن نتحدث فى خطوات تمت فى الماضى ولا اخطاء ارتكبت فى ذلك العهد وانما نتساءل والان قد مرت اكثر من مائة يوم على اسقاط الطاغية فلماذا مازالت المشكلة قائمة بل اسوأ مما مضى ؟ ولماذا لايسعى المجلس العسكرى الى حل مؤقت للازمة حتى يتم العلاج الجذرى ؟ هل يكون الحل فى هذه الخطوة الغريبة التى اتخذتها السلطات باقالة مدير شركة التوزيع – احدي شركات الهيئة القومية للكهرباء – ؟ وهل هناك كهرباء اصلا ليكون التقصير فى توزيعها ؟ هذه الخطوة ليست حلا ولا تسهم حتى فى الحل .

ومن الحلول التى يمكن القول انها سوف تساعد فى تحسين الاوضاع نوعا ما ما تم الاعلان عنه ان اثيوبيا قررت ارجاع امدادنا بالكهرباء وان ذلك سيبدأ تدريجيا الى ان يصل فى منتصف اغسطس الى ٢٠٠ ميقاواط يوميا وقد قال مختصون ان الخطوة الاثيوبية لاتعالج الاشكال بصورة تامة وانما تسهم فى العلاج اذ ان اثيوبيا ستصدر الينا فى اعلى مستوياتها ٢٠٠ ميقاواط يوميا بينما العجز الكلى يتمثل فى ٦٠٠ ميقاواط مما يعنى ان المساهة الاثيوبية ستغطى ٣٣% من العجز وهذا يحتم علينا البحث عن بدائل اخرى متاحة وعلى رأسها اكمال الربط الشبكى مع مصر الذى قيل ان الفريق حميدتى تحدث حوله مع الرئيس السيسي اثناء زيارته القاهرة الاسبوع الماضى وان كنا حتى الان لم نر اثرا ايجابيا للمسألة ، ومن الحلول الاسعافية المطروحة ان يتم استئجار بوارج تنتج كهرباء وهناك عدد من الدول تمتلك هذه السفن ويمكن للسعودية والامارات ان كانتا جادتين فى دعم الحكومة والمساهمة فى حل مشاكل السودان ان تتوليا دفع تكاليف سفن انتاج الكهرباء حتى الفراغ من معالجة المشاكل والوصول لحلول جذرية تنهى هذه المعاناة فهل نستطيع القول ان مشاكل الكهرباء يمكن ان ترى الحل ام انها استعصت وليس من السهل علاجها ؟

على المجلس العسكرى ان يجيب فورا .