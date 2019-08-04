الجنيه السوداني يتفاعل مع الاتفاق السياسي ويرتفع مقابل الدولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أحجم تجار العملة بالأسواق الموازية عن عمليات بيع الدولار والاكتفاء بالشراء عقب اكتمال الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وكشف متعاملون مع الأسواق الموازية عن توقف تجار العملات عن عمليات بيع الدولار في تداولات أمس السبت بحجة عدم وضوح الرؤية عقب الاتفاق.

وأقر متعاملون بانخفاض في أسعار شراء الدولار إلى 65 جنيهاً مقابل 69 جنيهاً يوم الخميس الماضي عبر النقد. وتوقعوا استمرار انخفاض الأسعار خلال المرحلة المقبلة بعد التوقيع النهائي المتوقع في غضون الساعات القادمة.

وشهدت أسواق العملات استقراراً نسبياً خلال الأسابيع الماضية لأسعار الدولار حيث سجل البيع والشراء عبر النقد 69 و70 جنيهاً فيما بلغت أسعار الشراء والبيع عبر الإجراءات المصرفية 72 و73 جنيهاً.