عاجل.. التوقيع بين المجلس العسكري وقوى التغيير على الوثيقة الدستورية

الخليج 365:

وقع “المجلس العسكري الانتقالي” في السودان وقوى “إعلان الحرية والتغيير” وثيقة “الإعلان الدستوري”، بالأحرف الأولى، إيذانا ببدء تشكيل مؤسسات الحكم في مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 39 شهرا.

وجرت مراسم التوقيع، بالأحرف الأولى، في قاعة الصداقة في الخرطوم، التي تجمع أمامها طوال ليل أمس المواطنون، ترقبا لإعلان إتمام التوقيع، الذي يُكمل اتفاق الأطراف السودانية على شكل إدارة المرحلة الانتقالية، بعد توقيع طرفي التفاوض على “الاتفاق السياسي”، في 17 يوليو الماضي.

وسادت أجواء مُبهجة القاعة التي استضافت مراسم التوقيع، فظلت الأغاني الوطني تُدوي عبر إذاعتها الداخلية، فيما رددها صحافيون وإعلاميون سودانيون، معربين عن التفاؤل بالمستقبل في المرحلة المقبلة، ودوى الهتاف القاعة فور التوقيع، وتبادل الطرفان الوثيقة.