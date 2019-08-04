تجاهل دولي لمعاناة الليبيين.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

على انقاض حكم ديكتاتوى متخلف وبعيد كل البعد عن احنرام القانون وحقوق الانسان ، على انقاض هذا الحكم الظالم المستبد كان الشعب الليبى وعموم محبى الخير والاستقرار والسلام يتمنون ان تنعم ليبيا بنظام حكم ديموقراطى يرسى دعائم السلام والحكم الرشيد فى هذا البلد الذى عانى لعقود من طغيان القذافى ونظامه الفاسد القاسى لكن بكل اسف لم تشهد ليبيا استقرارا ولم تعرف امانا ، وعلى ارضها تصارعت القوى الاقليمية والدولية وفى سبيل تحقيق مصالحهم وسرقة خيرات هذا البلد من اجل تحقيق هذا الهدف فعلوا كل شي وآخر ما يمكن ان يفكروا فيه الامن والاستقرار لهذا البلد ورفع معاناة مواطنيه .

قوى كبرى عمدت الى تسهيل وصول عصابات داعش الاجرامية ومايرتبط بها من تنظيمات ارهابية عملوا على تسهيل وصولهم الى ليبيا لينشروا الفوضى وينعدم الاستقرار ويفقد المواطنون الامن والامان فتنشأ شبكات اجرامية وتنشط تنظيمات ارهابية ويوفر ذلك جوا ملائما لسرقة خيرات ليبيا وعدم تمكن اهلها من حراسة بلدهم وحماية ثرواتهم وهذا هو ديدن القوى الاستعمارية التى دأبت على سرقة موارد الشعوب وحرمانها من خيراتها وهذا مايجرى الان للشعب الليبى فى احدى فصول معاناته المتعددة ، ومن صور المعاناة ايضا – وفرضتها ايضا القوى الاقليمية والدولية لتحقيق مصالحها – الاحتراب الاهلى وانفراط الامن وانتشار السلاح فى جميع النواحى الليبية وينشط فى هذه الظروف السيئة تجار السلاح سواء افرادا او عصابات منظمة تجنى من نشاطها هذا ارباحا طائلة على حساب امن واستقرار ليبيا وسلامة مواطنيها ، والعالم ينظر لهذه المآسى دون ان يتدخل لحماية الشعب الليبي المظلوم .

ظاهرة انتشار السلاح بمختلف انواعه واحجامه على التراب الليبى جعلت المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يقول لمجلس الامن إن ليبيا تحولت إلى ساحة لتجريب أسلحة جديدة، وإعادة تدوير القديم منها، برعاية دول أخرى.

وخلال انعقاد مجلس الأمن، لبحث الأزمة في ليبيا، أكد “سلامة” أن الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة ساهم في تزايد الغارات الجوية.

وأضاف أن تلك الأطراف لا تستمع إلى دعوات التهدئة، وما تزال تؤمن بالخيار العسكري.

واتهم “جميع الأطراف في ليبيا بانتهاك القانون الإنساني الدولي”، مشيرا إلى أن “القذائف العشوائية والغارات الجوية ذات الهدف المحدد طالت المدنيين ومراكز الاحتجاز والمهاجرين وعمال الإغاثة”.

وشدد في هذا الإطار على أن “الوقت قد حان لوقف القتال حتى لا تتحول ليبيا إلى ملاذ للمنظمات والجماعات الإرهابية التي دخلت ساحة القتال لاكتساب قدر من الشرعية”.

انها مأساة شعب صنعتها القوى الكبرى بصراعها على ارضه وسعيها لسرقة خيراته وهى صور قليلة من نماذج كبرى لمعاناة الليبيين الابرياء .